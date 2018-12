Ceará tem 3.304 câmeras de videomonitoramento instaladas

Na tentativa de reverter o aumento da violência, o Governo do Ceará tornou o Estado supervigiado. São 3.304 equipamentos de monitoramento instalados no Ceará. Só em Fortaleza, capital de 313,8Km², há 2.543 câmeras instaladas. Os números mostram que, para cada km², há, em média, oito máquinas capturando imagens de quem passa. Outras 761 câmeras estão em 42 municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e do interior.

Todo o aparato tecnológico foi posto nas ruas sendo parte do programa "Zoom: cidade + segura". Em julho deste ano, durante o evento para anunciar a expansão, o governador Camilo Santana garantiu que o Ceará fosse "o Estado com maior número de câmeras com videomonitoramento do País".

Desde o anúncio do investimento milionário, parte da população passou a perceber que seus passos estavam sob observação. Mesmo que, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os locais onde os equipamentos foram instalados não pudessem ser divulgados, ficou notório a presença de elementos diferentes espalhados na cidade.

Morador do bairro Pio XII, o aposentado José Mário da Costa apontou onde estavam duas câmeras da Secretaria da Segurança Pública. Segundo ele, desde quando elas foram instaladas, a criminalidade na região diminuiu. "Ninguém podia nem ficar aqui nesta praça. Tinha tiroteio sempre. Sabemos que essas estratégias ajudam a driblar o crime, mas resolver mesmo só mudando as leis e punindo de verdade", disse o aposentado.

Auxílio

O 'olhar atento', proporcionado pela tecnologia do programa "Zoom", fez com que as forças de Segurança chegassem a um novo patamar de recuperação de automóveis roubados ou furtados. Conforme a SSPDS, as abordagens policiais aos suspeitos de conduzirem veículo com alerta de roubo ou furto são eventos recorrentes. O investimento fez com que aumentassem os índices de recuperação de carros e motocicletas no Estado.

Junto a outras estratégias contra o crime aplicadas no Estado, segundo levantamento da Pasta, o índice de veículos localizados no Ceará é de 94,2%. Isso significa que, dos 11.404 carros e motos roubados e furtados no Estado no ano de 2018, 10.744 foram recuperados.

Rosely Frota, promotora de vendas, conta que um dos casos de veículo recuperado neste ano aconteceu na sua família. "Roubaram a moto do meu pai e depois de dois dias o BPRaio localizou. A moto foi roubada próximo ao Terminal do Siqueira e encontrada no bairro São Vicente".

Até o fim de 2018, a promessa é que mais 80 câmeras estejam nas ruas. A Secretaria afirmou que o restante destes dispositivos está em ajustes por parte da empresa concessionária da energia.