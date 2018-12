Bispo de Sobral é assaltado dentro de loja no centro

O Bispo da Diocese de Sobral, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos foi assaltado dentro de um estabelecimento comercial na tarde desta quarta-feira (12), no centro da cidade.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito chega armado de revólver a uma loja de malharia e aborda a vítima. O bispo entregou o crucifixo, o aparelho celular e uma carteira com dinheiro e documentos.

Segundo o Soldado Magalhães, do 3° Batalhão de Polícia Miliar, a polícia está em diligência para tentar identificar e prender o suspeito. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Delegacia Municipal de Sobral está responsável por investigar uma ocorrência de roubo.

"Conforme relatado pela vítima, de sexo masculino, ela estava em um estabelecimento comercial quando foi abordada por um homem armado que anunciou o assalto e levou seus objetos pessoais. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança instaladas no interior da loja. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para o local e realizam buscas na região com intuito de localizar e prender o autor do delito. Um boletim de ocorrência (B.O) foi registrado e a Polícia Civil apurará o fato", disse a Pasta.