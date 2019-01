Vidas marcadas pela educação

Aos 19 anos, a universitária Thais Araújo Siebra se orgulha dos caminhos que tem trilhado. A jovem estudante de pedagogia da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), em Sobral, na região Norte, diz estar realizando um sonho de infância ao participar das atividades da escola municipal José Ermírio de Moraes, na periferia da cidade, onde ela atua como estagiária, há um ano.

Thaís cursou o 7º e 8º ano na instituição, que obteve em 2017, 9.2 no índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), nos anos iniciais. "Eu sempre fui apaixonada por leitura e vivi, como muitas outras crianças de Sobral, boa parte da minha infância entre a sala de aula e os espaços de leitura, que continuam atraindo o olhar infantil de hoje para a magia da literatura".

Mudança

Toda a vida escolar da futura pedagoga foi construída nas salas de aula da rede pública municipal de ensino. E Thaís se sente uma cria da política pedagógica que mudou a realidade do aprendizado de Sobral, há pouco mais de 20 anos, com a sansão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a consolidação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).

Após a análise que constatou que em 2000, mais de 50% dos alunos da rede pública do Município concluíam o 2° ano do Ensino Fundamental sem saber ler, a prioridade passou a ser a erradicação do analfabetismo nos anos iniciais do ensino fundamental; mudança que foi sentida na prática pela hoje estagiária. "A Escola Antenor Naspolini tinha um jornalzinho, onde eu comecei a escrever poemas. Foi durante as aulas que eu descobri a escrita apurada de Castro Alves, Carlos Drumond de Andrade, Ferreira Gular e Vinícios de Morais, meus autores favoritos", revela Thaís.

Ao voltar a participar do convívio escolar, onde estudou, a jovem afirma que o tempo trouxe melhorias para as crianças de hoje. "Quando eu estava no 1º ano, lembro que a professora orientava que os mais adiantados ajudassem os amigos com maior dificuldade de aprendizado; então, agindo como facilitadora do conhecimento, ela também nos ajudava a sermos mais atuantes, assim como ocorre hoje. Quero dar aulas aqui um dia".

Thais também serve de modelo para as crianças que hoje ocupam a mesma sala de aula, como Ruan Lucas França, do 5º ano. "É bom saber que aqui perto de nós temos uma pessoa que aprendeu muito e veio ajudar", afirma o aluno, sob orientação da professora Jacira Ripardo Xavier. "O avanço trouxe mais valorização ao professor e liberdade de trabalhar conteúdos que atraem a atenção dos alunos", explica.

De acordo com o secretário de educação, Herbert Lima, apesar dos bons resultados em avaliações nacionais, Sobral tem novos desafios. Para isso, a pasta implementa novos currículos de Língua Portuguesa e Matemática, elaborados durante dois anos por professores da rede, e desenvolve novo currículo de Ciências, em parceria com Universidade de Stanford.