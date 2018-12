Várzea Alegre supera metas do programa Crescer Saudável

Ao longo dos últimos anos, o Município de Várzea Alegre, na região Sul do Estado, desenvolveu ações estratégicas de prevenção da obesidade infantil com crianças menores de 10 anos de idade nas escolas vinculadas ao Programa Saúde na Escola (PSE) e em Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Devido ao trabalho realizado durante os meses de outubro a dezembro deste ano, sob a supervisão das secretarias de Saúde e de Educação do município, Várzea Alegre superou a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 5%.

Na cidade, há 5.972 crianças menores de 10 anos. Foram acompanhadas 550 jovens de até 10 anos, o que representa 9,2%, quase o dobro da meta do Ministério da Saúde. As informações constam no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN).

Nas escolas pactuadas no Programa Saúde na Escola (PSE) também houve superação do que preconiza o Ministério. Foram realizadas atividades educativas no tocante a promoção de alimentação adequada e saudável, em oito escolas de um total de 14, correspondendo 58% de cobertura. O Ministério da Saúde preconiza até 50%.

Objetivo, conforme o secretário de saúde, Ivo Leal, é a promoção da alimentação adequada e saudável; da prática de atividade física aliadas às rotinas de lazer; mudança de comportamento no que se refere às percepções e motivações para realizar dieta e reeducação alimentar, melhorando a qualidade e o estilo de vida e impedir surgimento de agravos crônicos.

Obesidade

"Conseguimos bons resultados para o município e garantimos recurso para continuar trabalhando as ações de prevenção da obesidade infantil no ano de 2019, fortalecendo assim a vigilância alimentar e nutricional no município de Várzea Alegre", finalizou o titular da pasta, Ivo Leal.