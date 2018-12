Transposição do São Francisco: Camilo Santana prevê a entrega do Eixo Norte para janeiro

O governador Camilo Santana (PT) afirmou, ontem, que a entrega do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco deverá ocorrer em janeiro do próximo ano. A liberação estava prevista para última sexta-feira (28), mas precisou ser novamente adiada porque ainda estão sendo feitos reparos no dique da barragem de Negreiros, em Salgueiro (PE), onde foi detectado um vazamento há quatro meses.

Essa é a sexta data para a entrega do Eixo Norte, que garante a chegada das águas do Rio São Francisco ao Estado. O último prazo foi informado pelo Ministério da Integração Nacional após a detecção do vazamento em Salgueiro, mas não foi cumprido. A pasta admitiu que o problema provocou o novo adiamento.

"É um problema técnico e a construtora alegou que precisaria de mais tempo para solucionar o problema. A perspectiva é que em janeiro possa começar a liberação das águas", disse o governador durante solenidade de entrega da segunda etapa do residencial Orgulho do Ceará II, em Pacatuba, na manhã de ontem.

De acordo com Camilo, o compromisso do ministério era de que o problema fosse resolvido no dia 17, o que viabilizaria a entrega na data prevista, mas a pasta não conseguiu solucionar a tempo. "Eu vou fica numa cobrança permanente porque é fundamental para a segurança hídrica do Ceará a liberação das águas do Rio São Francisco", disse.

Com o novo adiamento, a entrega do Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco deverá ocorrer na gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Mesmo com a troca de gestão no ministério, o governador acredita que não haverá dificuldades na liberação do trecho. "Não acredito nisso até porque o futuro ministro é um executivo do ministério, já conhece a obra do São Francisco e sabe da importância dela para o Ceará e para o Nordeste", disse.

Vazamento

O vazamento no dique da barragem de Negreiros, em Salgueiro (PE), foi detectado no dia 16 de agosto. Com o problema, 35 famílias da Vila Produtiva Rural de Negreiros tiveram que sair das casas por questão de segurança.

Atualmente, as obras do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco estão em fase final com mais de 97% dos serviços concluídos. Todas as grandes estruturas para conduzir a água aos estados beneficiários estão prontas - estações de bombeamento, túneis, aquedutos, canais etc. Os trabalhos remanescentes continuam com turnos 24 horas, sobretudo no trecho entre os municípios de Salgueiro (PE) e Jati (CE), responsável por dar funcionalidade ao empreendimento.

O Eixo Norte já tem água sendo transportada por 80 quilômetros através de canais e outras estruturas - da captação, em Cabrobó (PE), até a terceira estação de bombeamento (EBI-3), em Salgueiro (PE). No trajeto, o Eixo Norte vem atendendo mais de 12 mil moradores em comunidades rurais nos municípios pernambucanos de Cabrobó e Terra Nova.