Sobral organiza Caminhada

Em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, no dia 12 de outubro, a Diocese de Sobral realizará a III Edição da Caminhada com Maria. A programação terá início às 16h na Paróquia de Fátima, com o Ofício da Imaculada Conceição e acolhida das paróquias e comunidades. Às 17h haverá a santa missa presidida por Dom Vasconcelos.

Participarão as paróquias e comunidades de toda a Diocese. Na caminhada, haverá uma participação especial dos coroinhas e dos ministros da sagrada eucaristia. Os detalhes da programação serão divulgados em coletiva de imprensa com o bispo diocesano Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos nesta quarta-feira, 12, às 9h, no auditório Dom Walfrido (Rua Dr. Figueiredo Gomes). "Dia 12 de outubro é dia de festa no céu e na terra, dia da padroeira do Brasil, rainha e padroeira do Brasil. Nós queremos celebrar este dia. É também dia das crianças e nós também um dia fomos crianças e muitas são as crianças que nos rodeiam", ressalta Dom Vasconcelos.

Homenagem

O tema da III Caminhada com Maria da Diocese de Sobral é "Maria, mãe da Vida e da Paz". "O objetivo é homenagear Nossa Senhora Aparecida e fortalecer nossa identidade católica. Maria é rainha, padroeira do Brasil, mãe da Igreja e protetora milagrosa. A devoção a Nossa Senhora Aparecida é mais intensa no Sul e Sudeste e ainda não chegou forte no Nordeste".