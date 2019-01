Sinal analógico será desligado no dia 28

Juazeiro do Norte/Sobral. No dia 28 de agosto, o sinal analógico de televisão será desligado em nove municípios, das regiões do Cariri e de Sobral. Após essa data, a programação dos canais abertos de televisão serão transmitidos apenas pelo sinal digital, com imagem e som de cinema. Para continuar assistindo à programação, todas as residências precisam ter uma antena digital e um aparelho de televisão preparado para receber o sinal digital.

A Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos, responsável pelo processo de migração do sinal de TV no Brasil, informou que, na Zona Norte, o sinal será desligado em Sobral, Forquilha, Massapê e Santana do Acaraú. Já no Cariri, atinge os telespectadores de Juazeiro do Norte, Barbalha, Caririaçu, Crato e Missão Velha. Por isso, é preciso adaptar o aparelho de televisão antes do prazo.

Para saber se a casa está preparada ou se será necessário providenciar mudanças para continuar assistindo à programação, os telespectadores têm que atentar as seguintes questões: a antena deve ser digital e a recomendação da entidade é que o modelo seja externo, instalado no telhado da residência; se o aparelho for uma televisão de tubo, será necessário instalar um conversor de sinal. Se o televisor for de tela fina e não estiver preparado para receber o sinal digital, também precisará de um conversor de sinal.

Kits gratuitos

Para ter certeza se o televisor já tem o conversor é só consultar o manual do fabricante; se utiliza TV paga ou parabólica, não será necessário adaptar sua TV em antena. As famílias destas nove cidades devem verificar se têm direito a retirar os kits gratuitos, com antena digital e conversor com controle remoto, que ainda estão disponíveis. No Cariri, são 14 mil disponíveis, já na região de Sobral, são 7 mil. A população deve acessar o site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para o número 147 com o Número de Identificação Social (NIS) em mãos. Se o nome estiver na lista, é só escolher o dia, horário e local para retirar os equipamentos.

Por meio desses canais, também é possível tirar dúvidas sobre as mudanças trazidas pela TV digital e sobre como se preparar para receber o novo sinal.

Mais de 600 cidades brasileiras já passaram por essa mudança, incluindo a regiões de Brasília, São Paulo, Goiânia, Recife, Salvador, Fortaleza, Vitória, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, São Luís, Aracaju, Belém, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal e Teresina.

Desligamento

Durante o processo, a entidade realiza diversas ações com o objetivo orientar, informar e oferecer suporte didático a toda população por meio de campanhas de comunicação e mobilização social. Com o desligamento do sinal analógico, os moradores dessas cidades passaram a assistir aos canais abertos de televisão apenas pelo sinal digital, que transmite a programação gratuitamente com imagem e som de cinema. A Seja Digital já distribuiu mais de 10 milhões de kits em todo o Brasil. (A.R.)