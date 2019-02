Setor da construção civil volta a crescer em Juazeiro

Há 10 anos, o mercado da construção civil era o que mais crescia e empregava no Cariri, segundo os dados do Sistema Nacional de Emprego - Instituto de Desenvolvimento de Trabalho (Sine/IDT). Na época, segundo o Sindicato dos Empregados da Construção Civil, só em Juazeiro do Norte, havia nove mil pessoas atuando tanto com carteira assinada quanto informalmente no setor. Nas obras, existia até carência de profissionais qualificados.

Porém, a crise econômica também afetou o setor a partir de 2015, tendo muitas obras paradas ou em ritmo lento. Ano passado foi diferente e já houve uma retomada de crescimento que anima empresários e corretores de imóveis. Em 2017, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), a construção civil empregou 3.084 pessoas no Cariri. Destes, quase metade, 1.525, foi em Juazeiro do Norte. Isso representava 2,48% da participação no setor em todo Ceará, que possuía 61.437 empregados.

Em 2018, a terra do Padre Cícero voltou a ter crescimento no número de empregados: 1.818, ou seja, 293 a mais que no ano anterior; enquanto o Estado teve uma queda, passando a ter 60.294 trabalhadores formalizados. Por isso, a parcela de participação do Município também aumentou para 3,02% deste número.

Por outro lado, a quantidade de empregos na Região também cresceu, atingindo 4.279 no ano passado.

"É um setor que vem dando retorno para Juazeiro. Fechou em crescimento no número de empregos. Há novos empreendimentos na cidade. Um hotel que acabou de ser finalizado, outros que começaram a ser erguidos, malls, na área de habitação, isso dá um retorno bom ao Município tanto financeiramente como crescimento de outras economias. A expectativa é que 2019 mantenha esse crescimento", acredita o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Juazeiro do Norte, Michel Araújo.

Otimismo

Os números são positivos, mas inferiores quando comparados com 2012 - quando Juazeiro do Norte empregou mais de 2.800 profissionais apenas naquele ano. "O Município está dentro de um contexto nacional. Tivemos estoques de imóveis que foram produzidos e não foram comercializados. Até questão de apagão de mão de obra. Estava tão acelerado que os efeitos foram contrários. A crise foi violentíssima, mas 2018 já melhorou muito", conta o empresário de uma das principais empreiteiras do Município, Felipe Coelho. Ele sente uma leve melhora a partir do ano passado, porque acredita que houve uma estabilização maior na economia.

Por outro lado, Felipe admite que as obras do programa "Minha Casa, Minha Vida" no Município aqueceram o mercado da construção civil quando ela vivia seu pior período. "Mas ainda não é um setor que se recuperou totalmente", pondera. O corretor de imóveis Fagner Canuto lembra que entre 2008 e 2014 foram registrados crescimento elevado e volume acelerado de operações, mas, nos três anos seguintes, houve muitas quebras de contrato de venda de imóveis.

"No segundo semestre de 2018 já diminuíram muito (os distratos)", conta. Hoje, avalia, o mercado está mais otimista. "A gente observou na nossa compra e venda. O telefone está tocando bem mais que antes", completa. Além disso, Fagner observa que há uma retomada de lançamentos imobiliários e as construtoras estão apresentando novos produtos. "Isso já mostra confiança na demanda", acredita.

Empreendimentos

Até o fim deste mês, deverá ser entregue o prédio do Hotel Ibis, o primeiro do interior do Estado com a marca e gestão operacional do grupo francês Accor Hotels. As obras estão em fase de acabamento. Ao todo, terão 140 apartamentos com estrutura moderna.

Entregue no último mês de novembro, o Spazio Bezerra de Menezes é o edifício residencial mais alto de todo o Ceará, formado por duas torres de quase 100 metros de altura, com integração entre os prédios. Segundo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci), em Juazeiro do Norte, o bairro que possui maior índice de valorização no aspecto residencial é o Lagoa Seca. Lá, os condomínios verticais têm valor médio de R$ 6,8 mil por m² já as casas, apresentam R$ 3,3 mil por m².