Programação celebra 100 anos da morte de Fideralina Augusto Lima

A cidade de Lavras da Mangabeira promove hoje (18) programação especial em homenagem ao centenário de morte da líder política e empresarial, Fideralina Augusto Lima. A partir das 8h30, será celebrada missa solene na Igreja Matriz de São Vicente Ferrer, presidida pelo pároco, Benedito Evaldo Alves. Ao longo do dia, haverá entrega de comendas, homenagens, roda de conversa e concessão da medalha que traz o nome da homenageada.

A programação é promovida pela Academia Lavrense de Letras (ALL) e tem o objetivo de resgatar a história da matriarca do Município. "Aqui é o feudo dela e Lavras da Mangabeira precisa conhecer a sua história", pontuou a historiadora e presidente da ALL, Cristina Couto. "Era uma mulher à frente de seu tempo, perdeu o pai aos 21 anos e ficou viúva aos 44 anos, precisava assumir o poder familiar".

Em decorrência disso, obteve amplo domínio político consolidado na primeira década do século XX. Cristina Couto observa que no fim do século XIX, Fideralina já assumiu de forma indireta o comando político e dos negócios em Lavras da Mangabeira e em toda a região.

Na época do coronelismo, Fideralina obteve destaque, administrou com competência seus negócios - multiplicando o que recebeu do pai - engenho, casa de farinha, imóveis, mercado público - o qual conseguiu usufruto por 40 anos e depois passou para o Município de Lavras.

A influência da matriarca fez com que filhos e descendentes fossem deputados estadual, federal, senador, intendentes e vereador ao longo do tempo. Atualmente, Heitor Férrer, trineto de Fideralina, é deputado estadual, e Roberto Cláudio, tataraneto, é prefeito de Fortaleza.

O deputado estadual Heitor Férrer adquiriu, há cerca de 10 anos, o casarão onde morou Fideralina Augusto Lima, na Rua Major Ildefonso Correia Lima, 83, no Centro da cidade. "Queremos manter viva essa história, que deve ser conhecida por todos", frisa o parlamentar. "O casarão permanece aberto diariamente para visitas", avisa.

No local, há salas amplas, com piano, mobiliário, livros, exposição de fotos e utensílios domésticos da época. No sótão, estão preservados os dormitórios. "Aqui havia saraus, reuniões literárias, bailes com orquestras", lembra Cristina Couto.

Heitor Férrer explica que há um cuidado especial para preservar o casarão. "Mantivemos o piso de madeira e a estrutura original para que as pessoas possam conhecer a casa. Voltar ao passado", frisa. "Padre Cícero dizia que a história do Ceará passa por Fideralina, que tem uma larga importância", complementa.

Mulher destemida, valente e poderosa são adjetivos dados à matriarca, que era casada com o major Ildefonso Correia Lima. Raquel de Queiroz, escritora, destaca a importância de Fideralina no cenário político cearense. Outros escritores e pesquisadores também observam a força de uma mulher empreendedora, forte e de decisões firmes.

Na sedição de Juazeiro, em 1914, forneceu armas, munições e 'cabras' (homem da roça que pega em arma e defende patrão), para a retirada do presidente do Ceará, Franco Rabelo, e a volta da oligarquia dos Acioly.

Programação

O programa nesta sexta-feira inclui café e visita guiada ao casarão de Fideralina Augusto Lima, doação de foto-pintura ao imóvel, roda de conversa, entrega de títulos sócio honorário da Academia Lavrense de Letras, de mérito cultural e exposição de quadros.