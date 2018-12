Presépios são atrações no Município de Icó

A tradição de montar presépios e decorar casas com motivos natalinos mantém-se de forma vigorosa no centro histórico de Icó, na região Centro-Sul do Ceará. Moradores se dedicam ao trabalho e às instalações, que se modernizaram, ganharam novas peças e motivos diversos. Nesta época do ano, as festas religiosas na cidade e as lapinhas atraem visitantes.

Um exemplo vem do sobrado do empresário Luiz Gonzaga Teixeira, na Avenida Ilídio Sampaio, no principal corredor histórico, onde se localiza a maior quantidade de casarões, no estilo neoclássico dos séculos XVIII e XIX. A fachada recebeu cordões de luzes e o interior transformou-se em uma ampla instalação com vários ambientes, seguindo a tradição de Natal.

O imóvel passou a ser atração dos moradores que seguem para o Largo do Théberge e podem conferir a beleza e harmonia das montagens e peças. O casal Luiz Gonzaga e Albaniza Teixeira prepara, a cada fim de ano, o presépio e outras decorações. São, pelo menos, quinze dias de trabalho com ajuda de operários.

Na sala, há uma enorme árvore de Natal. Ao lado, em um console com espelho, imagens da sagrada família - Jesus, Maria e José. O móvel é rústico, assim como uma imensa mesa de madeira maciça, confeccionada por um artesão de Orós, disposta bem no centro. Para alegria e surpresa das crianças, há carrossel, roda-gigante e outros brinquedos em miniaturas de um parque de diversões.

"Fizemos tudo isso para as crianças", disse Luiz Gonzaga, empresário e aposentado do serviço público federal. "Queremos proporcionar momentos de alegria e lazer". A dona da casa Albaniza Teixeira completa: "O nosso esforço é viver o clima de Natal, partilhar alegria, promover a união e a paz entre as famílias, o amor de Cristo entre os homens".

Sob uma escada dupla de madeira, que preserva o estilo da arquitetura original, fica o presépio: as imagens do Menino Jesus, na manjedoura, os pais, Maria e José, alguns animais e a presença dos reis magos: Baltazar, Gaspar e Belchior. Na casa da aposentada Valdiza Amorim também foi montado um presépio com muitas peças.

Outra instalação foi feita na casa de Nilde Ferreira. O sentimento dos moradores é comum, querem viver o Natal, os seus símbolos, relembrar que Jesus nasceu humilde, para salvar a humanidade.

Há mais de 50 anos, dois irmãos montam uma enorme lapinha, na Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nos fundos da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Expectação. Embora tenha começado pequeno, hoje reúne três mil peças, distribuídas num espaço de 30 metros quadrados. Funciona diariamente das 7 às 11 horas e das 17 às 22 horas. O presépio reúne peças variadas. Além dos tradicionais personagens, indispensáveis, dos reis magos e da sagrada família, há camponeses, pastores e milhares de animais de gesso e madeira. Réplicas de casarões antigos do Icó, em madeira, compõem o cenário, e dão um toque dos traços do urbanismo local à lapinha.