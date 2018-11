Precipitações causam estragos e aumentam risco de acidentes

As precipitações da pré-estação chuvosa mal começaram no Ceará e já trazem transtornos para moradores de áreas rurais nas regiões Centro-Sul e Sul (Cariri cearense), nos últimos quatro dias. As estradas vicinais apresentam trechos com atoleiros e deslizamentos, aumentando o risco de acidentes com veículos.

Foram registradas precipitações em 33 municípios nesta terça-feira (27). As cinco maiores foram anotadas em Aurora (76.5mm), Lavras da Mangabeira (76.0mm), Barro (73.0mm), Várzea Alegre (43.6mm) e Acopiara (37.5mm).

Para hoje e amanhã, a Funceme prevê tempo com nebulosidade variável e possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea e na Serra da Ibiapaba. Nas demais áreas, o céu ficará entre parcialmente nublado e claro.

Consequências

A estrada vicinal que liga a cidade de Crato e o sítio Popô, em Juazeiro do Norte, ficou cortada, interrompendo o trânsito de veículos por causa das últimas chuvas.

Na zona rural de Iguatu, também houve ocorrência. No distrito de José de Alencar, um ônibus deslizou ao tentar subir uma ladeira na localidade de Aroeira, por volta das 6 horas de ontem. A via de terra estava molhada e com pontos de deslizamentos. Os passageiros que seguiam viagem para a feira na cidade ficaram assustados e o veículo teve que ser retirado do local com a ajuda de um trator.

"O susto foi grande e os passageiros ficaram nervosos, gritando, mas o ônibus bateu e parou na cerca", contou o motorista e proprietário do veículo, Josimar Miguel da Silva. "O material que colocaram na via ficou como um sabão, deslizando, por causa da chuva. Se houver uma chuva mais forte essa estrada vai ficar intransitável", afirmou.

Pavimentação

O trecho de 14 km, entre as localidades de Estrada e Barrocas, na Bacia do Açude Orós, que deveria estar em obra, teve os serviços paralisados há um mês. O empreiteiro Antônio Luiz Teixeira explica que o trabalho será retomado no início de dezembro próximo. "Temos o compromisso de continuar o trabalho e concluir a pavimentação em asfalto da via", frisa Teixeira.

A chuva do fim de semana passado também provocou estragos em parte da estrutura da Praça Padre Cícero, no Centro de Juazeiro do Norte, que passa por serviço de ampla reforma. Os operários da Prefeitura trabalham na recuperação do espaço.

Já no Centro de Apoio aos Romeiros houve inundação e as vans que fazem linhas para Caririaçu e outras cidades, e cujo ponto de estacionamento fica na unidade, tiveram que deixar o local.

A chamada chuva de pré-estação ainda não melhorou as condições dos reservatórios no sertão cearense. De acordo com o Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), o nível médio dos 155 açudes monitorados é de 11,4%.

As três bacias hidrográficas em situação mais críticas são Médio Jaguaribe (4,9%); Sertões de Crateús (6,10%) e Alto Jaguaribe (6,63%). A bacia do Banabuiú acumula apenas 7,27%. Os três maiores açudes do Estado estão com volume reduzido: Castanhão (4,9%), Orós (6,2%) e Banabuiú (5,6%).

O meteorologista da Funceme, Raul Fritz, lembra que a chuva registrada nos últimos quatro dias decorreu da aproximação de uma faixa de nuvens de chuva formada a partir da confluência entre ventos do hemisfério Norte e Sul.