Padroeira Senhora Sant'Ana é reverenciada no sertão

Iguatu. Fé e devoção na avó de Jesus Cristo motivam católicos de 11 cidades cearenses a participarem dos festejos religiosos em honra a Senhora Sant'Ana: Iguatu, Tianguá, Independência, Jati, Santana do Cariri, Santana do Acaraú, Mocambo, Jaguaruana, Eusébio, Paramoti e Varjota. A programação termina nesta quinta-feira, 26, com missas e procissões.

Feriado

Será feriado municipal nas cidades que têm Senhora Sant'Ana como padroeira. As caminhadas dos devotos ocorrem no fim da tarde com a condução do andor com a imagem da santa. Dos municípios que adotaram Senhora Sant'Ana como padroeira, dois são sede de diocese, Iguatu e Tianguá.

Há também dezenas de localidades e paróquias que festejam novenário em louvor à mãe de Maria Santíssima. Em tempo de festa religiosa, as cidades no Interior do Estado ficam bastante movimentadas. Atraem devotos e filhos ausentes.

Motivação

Cada paróquia tem sua programação própria, mas prevalece a motivação da fé, da religiosidade da história e do memorial da colonização do sertão cearense. Senhora Sant'Ana e São Joaquim formam o casal que é tido como exemplo de educação na fé e a base da família. São os pais da Virgem Maria, que é mãe de Jesus Cristo. Por isso, no dia 26 de julho é comemorado o Dia dos Avós.

Em Iguatu, neste ano, o novenário tem como tema central 'Com Senhora Sant'Ana somos cristãos, sujeitos na Igreja em saída pelo reino da paz', tendo por base o ano dedicado aos leigos. Os católicos locais estão celebrando o tríduo preparatório para a grande festa dos 300 anos da chegada da imagem da santa padroeira, oriunda da Portugal, cujo transcurso será em 2019.

Santuário

O padre Carlos Roberto Alencar, pároco da Matriz de Sant'Ana, nesta cidade, informou que já foi concluído o projeto de construção do santuário dedicado à Senhora Sant'Ana, no alto do Cocobó.

"O projeto prevê a instalação de uma capela, uma imagem da santa com 25 metros de altura, lojinhas e área de convivência", pontuou. "A nossa caminhada rumo aos 300 anos proclama as maravilhas de Cristo".

A fundação da paróquia de Iguatu que se desmembrou da antiga São Mateus (hoje, Jucás) comemora 187 anos, mas os festejos em louvor à padroeira começaram bem antes. A celebração é campal e reúne, a cada noite, cerca de três mil devotos, ao lado da Igreja Matriz de Senhora Sant'Ana.

A festa da padroeira de Iguatu é tradicional e tem característica fortemente religiosa. Após a novena a multidão retorna para casa. Há programação social, quermesse e música ao vivo, com repertório de MPB, interpretado por artistas locais, mas em um ambiente de confraternização e de pouca participação dos fiéis, sob a coordenação da paróquia.

Defesa da cultura

O bispo da diocese de Iguatu, dom Édson de Castro Homem, abriu os festejos em louvor à padroeira Senhora Sant'Ana, no último dia 17. "Aqui está o memorial, a nossa história que foi preservada e nos chega crescente, bem participativa", frisou. O religioso falou em defesa da cultura de paz, da convivência nas cidades entre as famílias.

Os devotos participam das celebrações com entusiasmo e a festa em louvor à Senhora Sant'Ana vem crescendo a cada ano. O pároco Carlos Roberto Alencar disse que o novenário é uma festa da família. "É um momento de confraternização e de renovação da fé".

Pela madrugada, ocorrem caminhadas a partir das 4h30, seguida de missa, em direção a um bairro da cidade. No encerramento, nesta quinta-feira, a procissão com o andor da santa deve reunir cerca de 10 mil fiéis, segundo previsão da paróquia.

Reza a tradição católica que Senhora Sant'Ana exerceu o papel de mãe educadora na fé de Maria. Obteve uma gestação já em idade bastante avançada. Não há, na realidade, referência na Bíblia sobre Ana, mas outros escritos legaram aos católicos a história da santa.