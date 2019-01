Opinião: reserva reduzida

Os últimos meses do ano são sempre marcados pela estiagem que, historicamente, castiga o Semiárido. Ações de convivência com a seca têm reduzido os impactos da falta de água no sertão, mas a situação continua crítica em várias localidades, principalmente naquelas mais distantes dos açudes públicos. E mesmo as áreas privilegiadas por reservatórios enfrentam a crise hídrica. O maior açude do Ceará, o Castanhão, está com menos de 6% da capacidade total. No balanço geral, os 155 reservatórios monitorados pela Cogerh acumulam apenas 13% do volume. Nesse cenário, é preciso focar em duas vertentes: manutenção e ampliação da infraestrutura hídrica e uso eficiente da água.

Saber

Iguatu registra altas temperaturas

Centr0-sul Os termômetros têm registrado temperaturas elevadas em Iguatu, no Centro-sul cearense. O calor tem aquecido também o comércio. As vendas de ventiladores e aparelhos de ar condicionado crescem nesse período entre 10% e 15%. Nas ruas, os moradores se protegem do sol com blusas de mangas compridas e bonés. Os médicos alertam ainda para o aumento de doenças nas vias respiratórias, principalmente pela diminuição da umidade relativa do ar. A orientação é para caprichar na hidratação, consumindo bastante água e sucos. Frutas também devem estar mais presentes no cardápio.

Açude cedro Apesar de abandonado ao longo das últimas décadas, o manancial, principal atração turística de Quixadá, continua atraindo turistas todos os fins de semana, mesmo com as precárias condições em que se encontra. O Município não tem números mas, de acordo com empresas do setor, como a BetoTur, semanalmente o público visitante é superior a 1,5 mil pessoas

Artista plástico tem obra premiada

Bienal Quatro obras de dois artistas plásticos de Quixelô, Ruy Relbquy e Arivânio Alves, participaram da 14ª edição da Bienal Naïfs do Brasil, promovida pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) de Piracicaba, em São Paulo. O evento expôs mais de 200 trabalhos. O artista plástico Arivânio Alves teve a obra "Cida e a cachorrinha Branca', premiada na categoria 'Incentivo'.

Trecho de obra será liberado

Infraestrutura A Prefeitura de Juazeiro do Norte, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), informa que até esta quinta-feira (11) a empresa responsável pela obra na Rua Monsenhor Joviniano Barreto, no Socorro, que fica em frente à Escola Padre Cícero, vai liberar o trecho onde está havendo a inserção do piso intertravado.

Dados

535 mulheres vítimas de violência

O Centro de Referência da Mulher (CRM), vinculado à Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, realizou, de janeiro até setembro, 535 atendimentos às mulheres vítimas de violência doméstica. Desse número, 250 são novos casos registrados e que receberam o amparo social da Prefeitura e 285 são casos reincidentes, que foram encaminhados para assessoria jurídica e psicológica.

650 famílias beneficiadas com novos poços

No Município de Camocim, essas famílias serão beneficiadas com obras de perfuração dos poços profundos na zona rural do Município. Na localidade Lagoa das Pedras, distrito de Amarelas, as perfurações já foram iniciadas. O investimento para a execução das ações foi de R$ 1 milhão. As obras serão efetuadas em parceria com a Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH).

5 aulões para o Enem em Sobral

A ação #SobralnoEnem começou no último sábado (6) no Centro de Convenções de Sobral e prossegue até às vésperas das provas. O #SobralnoEnem é um curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio promovido pela Prefeitura de Sobral em parceria com a Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional.