Vidro blindado evita assalto à lotérica em Santana do Cariri

Dois homens tentaram assaltar a única casa lotérica da cidade de Santana do Cariri, região Sul do Estado, neste sábado (15), por volta do meio dia. Os bandidos anunciaram o assalto e exigiram que que funcionários da lotérica abrissem a porta. Com a negativa, eles atiraram contra a fachada de vidro que separa os atendentes dos usuários.

Atrás dos vidros blindados estavam duas atendentes, uma delas está grávida de oito meses. As duas passam bem. Conforme o dono casa lotérica, as duas funcionárias seguiram o protocolo e foram para uma segunda sala dentro da lotérica, que também é blindada.

A polícia ainda não se posicionou por estarem em fase de investigação do caso. Os bandidos fugiram para a zona rural, em direção a cidade de Exu, no Pernambuco. Com o assalto frustrado, a dupla levou celulares de moradores que estavam na praça central e em lojas do entorno. Segundo informações já foram apreendidos a moto e as armas que os assaltantes usaram na tentaviva de assalta. Alguns celulares também foram recuperados.

Medo

A população lembra que não é a primeira vez a agência sofre uma tentativa de assalto. O caso deste sábado assustou os moradores, já que em março de 2018, a agência do Banco do Brasil foi explodida por criminosos. A lotérica, juntamente com uma agência do Banco do Bradesco, está suprindo a população nas movimentações bancárias. Um vazio deixado pelo fechamento da agência do Banco do Brasil.