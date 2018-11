Vereador de Quixadá é afastado do cargo por suspeita de corrupção passiva

A Justiça determinou o afastamento do vereador Gutemberg Queiroz Pelegrine Filho da Câmara Municipal de Quixadá por corrupção passiva. A decisão foi proferida pelo juiz Adriano Ribeiro Furtado Barbosa, depois de uma solicitação feita pelo Ministério Público do Ceará(MPCE).

Uma operação conjunta do MP e Polícia Civil foi deflagrada na manhã desta terça-feira (20) no município. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Câmara dos Vereadores e no sítio do vereador afastado que fica próximo ao Centro da cidade. Gutemberg Filho não estava no imóvel, mas compareceu a delegacia acompanhado de um advogado.

A decisão judicial afasta o vereador por 180 dias do cargo e determina a quebra do sigilo bancário.

A ação foi tomada após denúncia relatada ao promotor de Justiça da comarca de Quixadá, Marcelo Cochrane, feita por uma ex-assessora do vereador, a qual afirmava que foi nomeada para o cargo com a condição de repassar mensalmente parte da remuneração ao parlamentar para permanecer no cargo comissionado.

De acordo com o MP, do total da remuneração no valor de R$ 1.822,00, a denunciante ficava apenas com a fração de R$ 900,00. O restante do valor, R$ 922,00, era repassado ao vereador Gutemberg Filho, por intermédio de um mototaxista de alcunha “Branco”. A denúncia apresenta uma gravação de áudio em que é possível confirmar a solicitação de vantagem indevida por parte do vereador ao questionar a ex-assessora quanto seria sua parte e ao dizer que o valor estaria incompleto.

Tão logo o vereador soube da existência da gravação, foi ao encontro da servidora com o intuito de que esta não revelasse a ninguém o conteúdo do áudio, pedindo que ela comparecesse mais uma vez ao Ministério Público com a finalidade de “retirar

o que havia dito”.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Câmara dos Vereadores, mas o expediente do orgão encerrou ao meio-dia. As informações sobre o caso só serão repassadas na manhã desta quarta-feira (21).