Vereador compra tambor de lixo para comunidade e vira alvo de chacota

O vereador de Itapajé, Neutel Monteiro (PTC), comprou, com recursos próprios, um tambor de lixo a pedido dos moradores da comunidade Pedro Jorge, no município da região Norte do Estado. Entretanto, o gesto acabou trazendo chateações para o político após o vídeo gravado durante a entrega repercutir em redes sociais.

O vídeo mostra o vereador ao lado do tambor e de alguns moadores. Neutel então comemora a entrega do tambor que beneficiará a comunicade. Neutel acredita que as chacotas começaram por se tratar de um benefício "simples."

O vereador diz que tem o costume de sempre gravar algum vídeo quando faz “coisas grandiosas para a comunidade”. Mas, por desta vez se tratar de algo simples, ele não gravou. A iniciativa do registro, relatou, veio dos moradores e que agora vem sendo alvo de “chacotas” na cidade.

“Eu não sei como as pessoas distorcem as coisas. Hoje [nesta quarta-feira (14)] vou fazer um pronunciamento durante a sessão plenária. Estão me julgando porque eu fiz um benefício à comunidade. Estão fazendo chacota. Eu não sei como as pessoas brincam com isso”, acrescentou o vereador.

O vereador disse, por telefone, que o vídeo foi gravado há aproximadamente seis meses, mas só agora as pessoas estão compartilhando nas redes sociais. Ainda segundo Neutel, os moradores disseram que estavam cansados de solicitar para os órgãos competentes novos tambores para colocarem lixo e, por isso, resolveu ajudar.

"A população fez a solicitação porque estavam com um tambor velho e os animais durante a noite sempre conseguiam espalhar e revirar o lixo", disse.

Neutel Monteiro também afirmou que comprou o tambor na companhia de um morador da comunidade beneficiada e pagou cerca de R$100,00 pelo produto, com recursos do próprio bolso.