Último leilão do ano no Cariri tem bens avaliados em R$ 51,1 milhões

O último Leilão Público Unificado do Cariri acontece no dia 12 de dezembro, a partir das 9h, no Fórum Trabalhista Desembargador Paulo da Silva Porto, em Juazeiro do Norte. Ao todo, são ofertados 19 lotes, no valor total de R$ 51.168.028,40.

Móveis, imóveis, máquinas, veículos e pares de brincos também estão entre os bens penhorados em processos em tramitação nas Varas do Trabalho da Região do Cariri, que vão ser disponibilizados.

O item de maior valor do leilão é uma área explorável, localizada no sítio ecológico Riacho do Meio, em Barbalha. Com uma área total de 70 hectares e avaliado em R$ 35 milhões, o lance mínimo para a compra do espaço é de R$ 24,5 milhões. O leilão também oferece 6.482 pares de brincos grandes de modelos variados, em que cada unidade pode ser vendida por R$ 6,20.

Os interessados em participar devem comparecer no dia e local do evento com documento de identificação oficial, ou ainda ofertar lances pela internet, através do site do leiloeiro. É necessário estar cadastrado no site até 48 horas antes do início do leilão.

Serviço

Leilão Público Unificado da Justiça do Trabalho no Cariri

Data: 12 de dezembro de 2018

Hora: 9h

Local: Fórum Trabalhista Desembargador Paulo da Silva Porto

Endereço: Rua Rafael Malzoni, 761, São José – Juazeiro do Norte/CE