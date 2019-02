Trilha de bike agita o fim de semana em Itatira

“Resolvi fazer uma equipe diversificada, que pudesse agregar o pessoal que está acima do peso, idosos, mulheres, que no meio desta sociedade machista sofrem bastante, já que dizem por aí que o ciclismo não é coisa de mulher”, relata a presidente da equipe Itatira Bike e idealizadora do evento Katiane Rocha. Esta é a segunda edição da Trilha ItatiraBike. São dois dias de evento. No sábado (16) acontece um passeio ciclístico e no domingo (17), a trilha de bicicleta.

A programação sábado começa com a recepção dos ciclistas que saíram de Fortaleza até a cidade do Sertão Central, a 187 km de distância, no Desafio 200km. Às 18h, acontece a abertura oficial, na praça Matriz da Lagoa do Mato, distrito de Itatira.

Sábado é voltado para a inclusão da comunidade. Crianças, jovens, idosos, sem distinção de idade ou gênero podem participar da aventura. O evento conta com um passeio ciclístico pelas principais ruas de Lagoa do Mato. Batizado de Festival da Esportividade, a programação conta ainda com apresentações esportivas, um show de manobras radicais e apresentações culturais.

No domingo acontece o ponto alto do evento, a trilha de bike. Com concentração às 6h e largada às 7h30, a programação é voltada apenas para ciclistas experientes, pois o percurso é radical e não recomendado para iniciantes.

Trilha de bike

“No primeiro ano, 2018, poucos acreditaram no nosso evento, tivemos pouquíssimo apoio, mas como trouxemos ciclistas de vários lugares do Estado, foram 150 inscritos, a trilha foi um sucesso. Esse ano nos limitamos a 200 vagas que acabaram antes do prazo”, comemora Katiane. O evento de 2019 conta com o apoio da Prefeitura de Itatira.

Os ciclistas, quando se inscreveram, receberam um kit com a camisa do evento, bolsa. Também terão direito a uma premiação ao final da trilha, já que o evento “não é uma competição, é resistência”, como garante Katiane. O troféu deste ano traz as características do município. Na base tem uma corrente que representa a bike e um capacete que representa o ciclista.

O troféu da Trilha ItatiraBike 2019 será entregue a todos que se inscreveram e participaram do evento neste ano. Foto: divulgação

Equipe ItatiraBike

A professora, que foi morar em Itatira em 2016 após passar no concurso municipal, fundou a equipe ItatiraBike, após ter que pedalar para cuidar da saúde. Para sair do sedentarismo, Kaká, como é chamada carinhosamente, ficou 8 meses pedalando sozinha.

“Uma mulher pedalar sozinha é bastante difícil, porque tem todo um risco, assaltos, por exemplo. Fui ganhando mais pessoas comigo e foi acontecendo um movimento na cidade e, de repente, a cidade estava com muitas pessoas pedalando. A cidade está se inspirando no nosso evento”, conclui.

A equipe foi fundada no dia 3 de janeiro de 2016 e hoje conta com 30 ciclistas que pedalam por toda a cidade e que participam de vários eventos em outros municípios.