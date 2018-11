Terceiro veículo é incendiado em Madalena; polícia suspeita de incêndio criminoso

Um caminhão caçamba foi queimado após incêndio na noite desta terça-feira (21), em Madalena, no Sertão do Ceará. De acordo com a polícia há suspeita de ação criminosa.

Na última sexta-feira (16), outros dois ônibus escolares da prefeitura foram carbonizados por criminosos.

Os dois incêndios, segundo a polícia, estão relacionados e foram provocados por membros de facções criminosas. O conflito entre as facções teve início com o assassinato do membro identificado pelo pseudônimo de “Cocão“, no dia 14 de novembro.

As investigações sobre o incêndio ao caminhão seguem em andamento, mas até momento nenhum suspeito foi preso.