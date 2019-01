Sine/IDT disponibiliza 280 vagas em Sobral

A unidade de Sobral do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em conjunto com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) oferta 280 vagas para diversas atividades. Em destaque estão as vagas para Confeccionador de Calçados (aprendiz), com 100 vagas e Trabalhadador Polivalente na Confecção de Calçados, também com 100 vagas.

O trabalhador interessado deve se dirigir até a agência de Sobral, no centro da cidade, dentro da unidade do Vapt Vupt, de 8h às 17h. Os documentos necessários são: Carteira Profissional, Identidade, CPF, Comprovante de Escolaridade e Comprovante de Residência. As vagas de emprego são atualizadas diariamente, por isso, é necessário se dirigir à unidade para saber quais vagas ainda estão em aberta.

Outras vagas se destacam pela quantidade, como a de Auxiliar de Produção (PCD - Pessoa Com Deficiência), com 30 vagas, e Professor de Educação Física, 10 vagas.

Serviço

Vagas de emprego na unidade do Sine/IDT de Sobral

Horário de funcionamento: 8h às 17h

Local: R. Cel. José Silvestre, 201 - Centro, Sobral - CE

Telefone: (88) 3677-4274