Shows gratuitos e queima de fogos animam a virada do ano no interior do Ceará

A virada do ano está garantida em diversas cidades do interior, com diversas atrações nacionais e bandas locais de diversos ritmos. Os municípios cearenses preparam festas gratuitas para animar a noite dos concidadãos e turistas, algumas com direito a queima de fogos para saudar o ano que vai chegar.

Sobral é uma das que prepara um show pirotécnico e promete fogos de artifícios silenciosos, uma iniciativa para não incomodar animais, crianças e idosos. Com previsão de receber 20 mil pessoas, a cidade carinhosamente chamada de Princesa do Norte, traz em destaque o grupo nacional, Biquini Cavadão, além de Chico Pessoa e Noda de Cajú.

Quem também sobe ao palco é a banda local Outras Frequências que anima a festa que começa às 21h do dia 31 e segue até às 5h da manhã do dia 1º, na margem esquerda do Rio Acaraú. O acesso para o palco será pela entrada principal da biblioteca.

Após seis anos, Tianguá, na macrorregião Sobral-Ibiapaba, volta a ter réveillon. A festa intitulada de “Tianguá: Réveillon de Todos” está marcada para acontecer no Polo de Lazer ao som de Toca do Vale, Afoxé, Ycaro Luan e Jêje Araújo. As atrações começam a se apresentar às 20h e na hora da passagem do ano acontecerá uma queima de fogos.

Já a cidade de Ipueiras, no sertão dos Inhamuns, com a realização da prefeitura local e o apoio do Governo do Estado do Ceará, promove um réveillon gratuito ao som de muito forró no Parque da Cidade, a partir das 22h. O município recebe os shows da banda Painel de Controle, Jonatha e Cristiano e Forró do Envolvimento.

Litoral

Além das famosas festas pagas, Jijoca de Jericoacoara realiza um réveillon na orla da Lagoa de Jijoca, em frente ao Vídeok, a partir das 23h. Mastruz com Leite, Nathazinho e Banda e Claudinho Souza e Banda animam a noite do local, com um show pirotécnico na hora da passagem do ano.

Já a Prefeitura de Paracuru vem desde o dia 29 de dezembro promovendo diversos shows. Para a noite da virada o município traz o Forró de Qualidade e a Banda Sun7 para apresentação aberta ao público na Praça de Eventos. O show tem início às 21h e durante a passagem do ano o céu da cidade litorânea ficará brilhante com 10 minutos de queima de fogos.

Já a cidade de Cascavel realiza o tradicional réveillon da Caponga, na Praia da Caponga, a partir das 21h. A prefeitura traz as seguintes atrações: Benjamim Torres, Forró do Bota Bota e Cláudio e Betânia.

Em clima de serra

A Praça Central de Pacoti foi o local escolhido para receber a comemoração da virada do ano da cidade, com início marcado para às 22h. Turistas e toda a população do Maciço de Baturité vão dar adeus a 2018 ao som do Forró do Mexe, Kabra da Peste e Vânio Bahia, que traz o melhor do axé aos presentes, logo após a queima de fogos, com duração estimada de oito minutos.

Cariri

Já na região sul do Estado, no Cariri, é Crato que recebe o maior festejo, que acontecerá no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti, onde acontece a tradicional Expocrato. O evento contará com cinco atrações musicais: as bandas Magníficos, Namoro Novo e os cantores Raphael Belo Xote, Wawa Pinho e Erika Diniz. As apresentações acontecem a partir das 21h. Um grande show pirotécnico colorirá o céu cratense no momento da virada.

Festa no sertão do Ceará

Três cidades do Sertão Central pretendem realizar o réveillon popular na passagem de ano novo na noite da próxima segunda (31) para a terça-feira (1º). A maior festa deverá ser realizada em Quixadá, com show pirotécnico acompanhado de atrações musicais na Praça José de Barros, no Centro da cidade. Apesar da crise financeira, como a festa atrai muitos turistas, é uma forma de a Terra dos Monólitos começar 2019 com astral positivo.

Ainda em Quixadá, o Pedra dos Ventos Resort, situado no distrito de Juatama, será outra opção. O hotel fazenda promete uma festa especial na noite da virada com o Réveillon dos Ventos. Haverá jantar, acompanhado de atrações musicais e show pirotécnico.

Outro hotel da cidade, o Vale das Pedras, vai realizar o Réveillon no Vale, com buffet, espaço especial para crianças e animação com DJ e show musical. No pacote está incluso um espetáculo com fogos de artifício na passagem do ano.

Na cidade vizinha, Choró, a prefeitura também resolveu realizar o réveillon na Praça Central, com um show especial acompanhado de queima de fogos. Em Pedra Branca, haverá queima de fogos de 10 minutos na cidade e também nos distritos de Mineirolândia e Santa Cruz do Banabuiú, as duas maiores localidades rurais do Município.