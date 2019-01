Seis dos 18 feridos em acidente com ônibus de romeiros seguem internados

Seis das 18 pessoas feridas no acidente com um ônibus de romeiros em Caririaçu no último sábado (29), continuam internados. Segundo o Hospital Regional do Cariri (HRC), todos estão conscientes e apresentam quadro estável. O restante das vítimas já foi liberado.

Duas pacientes resgatadas em estado mais grave tiveram um dos braços amputados. De acordo com o hospital, Joana Farias dos Santos, 73, está orientada, consciente e tem boa evolução após a cirurgia, mas ainda não tem previsão de alta. Já Maria Antônia Silva Lima, 63, que já havia chegado ao HRC com um dos membros superiores amputados, terá alta nos próximos dias.

Acidente

O ônibus que levava romeiros do Piauí para Canindé tombou em uma curva ao descer a Serra de Vila Feitosa, em Caririaçu, por volta das 22 horas do último sábado (29). Dois idosos morreram e outras 18 pessoas ficaram feridas. O grupo estava há dois dias em Juazeiro do Norte e partia rumo a Canindé.