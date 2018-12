Romeiros: relembre 5 acidentes que ocorreram durante o transporte de fiéis no Ceará

A colisão entre um ônibus com romeiros e um caminhão em Campos Sales, na rodovia CE- 371, surpreendeu moradores da região na tarde desta quinta-feira (13). Acidentes desta natureza, porém, não são raros: nos últimos três anos, pelo menos cinco ocorrências envolvendo veículos que transportavam romeiros foram registradas no Ceará.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o ônibus vinha da cidade de Canindé. Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas, e uma vítima foi levada de helicóptero para ser atendida no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.



Relembre outros casos:

29 de setembro de 2018

Acidente em Caririaçu, Região do Cariri - 18 feridos e dois mortos. O ônibus transportava romeiros e tombou na Serra da Vila Feitosa. Grupo havia saído de Teresina (PI) e passou dois dias em Juazeiro do Norte. De lá seguiria até Canindé para participar dos festejos de São Francisco das Chagas.

7 de setembro de 2018

Quatro foi o número de mortos em um acidente em que um ônibus com romeiros tombou na CE-292, na Região do Cariri, em 7 de setembro de 2018. O acidente aconteceu no entroncamento de Crato e Nova Olinda, que fica na CE-292, na Chapada do Araripe. Envolvido um ônibus e uma van na colisão. Os romeiros seguiam para participar da Romaria de Nossa Senhora das Dores.

30 de janeiro de 2016

A ocorrência foi registrada na cidade de Barbalha, com 30 romeiros feridos em acidente. Um ônibus escolar sofreu problema no sistema de frenagem e colidiu contra a barra de proteção lateral da rodovia CE 060, atingindo, em seguida, algumas árvores. O acidente aconteceu por volta das 20h45, na ladeira do Caldas, proximidades da “curva do S”, entre os municípios de Jardim e Barbalha. O ônibus partiu da cidade de Arapiraca-AL ao meio dia de ontem com destino a Juazeiro do Norte, em um trajeto de 555 km. Os devotos participariam da Romaria de Nossa Senhora das Candeias.

16 de novembro de 2015

Um acidente envolvendo um ônibus que transportava romeiros e um caminhão Bitrem resultou na morte de dois homens, em Barro, Interior do Ceará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles estavam na cabine do coletivo com o motorista quando o acidente aconteceu. A polícia ainda investiga as circunstâncias do acidente, mas há suspeita de que o motorista teria dormido ao volante. Já alguns passageiros afirmam ter visto uma das vítimas cair sobre o motorista, o que teria causado o acidente.

21 de julho de 2013

Um acidente com um ônibus transportando romeiros procedentes de Juazeiro do Norte resultou em dois mortos e oito feridos, na Rodovia Padre Cícero, a 10 quilômetros de Caririaçu. Um veículo da empresa São José Turismo seguia para Fortaleza e, por volta de 8h30, possivelmente, ao perder os freios, se chocou contra um paredão de rocha. O motorista tentou evitar uma tragédia maior, num precipício de mais de 50 metros de altura, à esquerda da estrada. Os romeiros vinham da romaria dos 79 anos da morte do Padre Cícero.