Romeiros ficam feridos após ônibus que partiu de Juazeiro do Norte capotar em Alagoas

Um ônibus com romeiros que seguia de Juazeiro do Norte (CE) para Paripueira (AL) tombou em um trecho da BR-104, no km 8, em Sâo José de Lajé, na manhã deste domingo (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), seis pessoas ficaram feridas.

Equipes da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para ajudar no resgate das vítimas. A identidade dos feridos não foi divulgada. Também não se sabe se há cearenses entre as vítimas.

Conforme informações da Polícia Militar, o ônibus que seguia de Juazeiro com destino a Maceió perdeu o controle, saiu da pista e capotou em uma área de canavial.