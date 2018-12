Recontagem confirma 30 feridos no acidente entre caminhão e ônibus com romeiros

Subiu de 25 para 30 o número de feridos no acidente entre um caminhão que transportava gesso e um ônibus com romeiros. A recontagem foi realizada na manhã desta sexta-feira(14), no Hospital Municipal de Campos Sales, para onde todas as vítimas foram inicialmente encaminhadas.

A colisão aconteceu na tarde de quinta-feira(13), na rodovia CE- 371, a 12 km de Campos Sales, na região do Cariri. Deste total, 14 pessoas foram transferidas para hospitais de Crato e Juazeiro do Norte onde continuam em observação e uma delas, em estado mais grave, foi transferida para o hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) deu apoio à operação.

As vítimas que estavam internadas no Hospital de Campos Sales receberam alta médica, conforme informou a diretora da unidade hospitalar, Isabel Cristina da Silva. A perícia esteve no local do acidente na manhã desta sexta-feira para apurar as causas do acidente. O laudo pericial deve ser apresentado em um prazo de 10 dias, segundo Germana Brito, da Perícia Forense do estado do Ceará (Pefoce). Os primeiros levantamentos apontaram que os veículos colidiram frontalmente. A perícia vai identificar qual deles invadiu a contra-mão.

As seis vítimas que morreram no acidente foram identificadas como Raimundo de Lima Costa, de 42 anos, a sua companheira Ana Rafaela Nogueira, natural de Cedro; Luzia Alves do Santos, 57 anos, e seu esposo, Sebastião Antônio dos Santos, 80, ambos residiam em Campos Sales; Otília Francisca Alves, de 64 anos, da cidade de Salitre e Manoel Cícero da Silva, 80 anos, que também morava em Campos Sales.