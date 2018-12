Profetas da chuva se encontram em evento na região dos Inhamuns

O dia 13 de dezembro é comemorado o dia de Santa Luzia. Para os profetas da chuva é dia de realizar o experimento das “pedras de sal”, que consiste em colocar as pedras nos parapeitos das janelas e esperar que recebam a umidade durante a madrugada. As seis pedras correspondem aos seis primeiros meses do ano seguinte.

A data culmina com a realização do III Encontro dos Profetas da Chuva dos Inhamuns que segue com atividades até sexta-feira (14). O evento nasceu da vontade de “gerar harmonia entre a cultura popular e o saber científico”, explica Felipe Monteiro, organizador e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), campus Tauá.

O encontro é organizado pelos campi de Tauá e Boa Viagem do Instituto Federal do Ceará (IFCE) e a Faculdade de Educação, Ciências e Letras dos Inhamuns (CECITEC) da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Além das oficinas com os profetas Valderez de Lima e Antônio Alves de Lima (Totonho da Barra Nova), o evento conta com atividades culturais e feira de artesanato.

Programação

As atividades do evento se dividem em três locais: IFCE de Tauá ((R. Antônio Teixeira Benevides, 1, Colibris), CECITEC/UECE Tauá (BR-020, Bezerra e Sousa) e o Parque da Cidade (R. Temístocles Fialho, 170, Centro), que recebe as atrações culturais noturnas.

Além dos profetas da chuva o encontro traz as oficinas: “Raizeiras: tratamentos populares” e “Elaboração de cordéis”, com a presença de Daniel Gonçalves, neto de Patativa do Assaré, e Sâmia Lima, aluna do curso de Letras do IFCE. As oficinas acontecem pela parte da tarde e é aberta a toda população.

Na sexta-feira, a partir das 8h, o evento acontece no auditório do IFCE de Tauá, com feira de artesanato, repentistas, análise dos prognósticos da Funceme e dos profetas da chuva e muito forró com Pedrinho do acordeon, Sara do acordeon (aluna do campus de Tauá) e o cantor Franzé Mota.

Previsão

As chuvas que banharam e deram um pouco de alívio ao cearense nas últimas semanas anunciam que se aproxima o tão esperado inverno. É neste período que muitas das profecias acontecem, profecias essas que nada mais são do que “experiências de observação da natureza”, como pontua Monteiro.

Algumas das experiências realizadas pelos profetas da chuva como a observação dos movimentos das formigas, onde elas fazem o formigueiro, em que local os pássaros criam os ninhos, qual direção o João de Barro faz a casa dele e até mesmo a observação da Estrela d’Alva.

O experimento das “pedras de sal” não é a experiência preferida de Valderez de Lima, profeta da chuva de Tauá, mas costumava ver a avó fazê-la. As pedras do profeta não amanheceram úmidas, porém, juntamente com a observação dos pássaros e da Estrela d’Alva, deu o prognóstico: “vamos ter chuva, mas não teremos inverno normal”.

Serviço

III Encontro dos Profetas da Chuva dos Inhamuns

Data: 13 e 14 de dezembro de 2018.

Local: IFCE Tauá (R. Antônio Teixeira Benevides, 1, Colibris), CECITEC/UECE Tauá (BR-020, Bezerra de Sousa) e Parque da Cidade (R. Temístocles Fialho, 170, Centro).

Gratuito

Contato: (88) 3437-4249