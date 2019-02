Prefeitura de Granja cancela festejos de carnaval após destruição causada pela chuva

A Prefeitura de Granja cancelou os festejos de carnaval na cidade deste ano após a destruição causada pelas fortes chuvas que atingiram a cidade, destruindo estradas e alagando casas no município da Região Norte do Estado. O comunicado foi feito na noite desta quinta-feira (7), na página oficial do órgão público, em uma rede social.

Na nota de esclarecimento a prefeitura afirma que “é preciso que se pondere que as circunstâncias atuais recomendam prudência e austeridade nos gastos públicos, para que se priorize a realização de ações preventivas que minimizam situações de riscos e vulnerabilidade da população em todo o município”.

A mesma decisão foi tomada pela Prefeitura de Tianguá.

Na última quarta-feira (6) a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou uma chuva de 108 milímetros no município, sendo considerada a maior chuva do Estado no dia.

No comunicado a prefeitura também destaca que tem feito investimentos permanentes em infraestrutura para adequar a cidade com urbanização, drenagem, arruamento, construção de bueiros, asfaltamento, passagens molhadas, dentre outras medidas emergenciais como a recuperação e manutenção permanente de estradas que ligam a sede aos distritos onde habitam 2/3 dos granjenses.



Veja o comunicado na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO



A Prefeitura de Granja tem trabalhado de forma incansável para minimizar os transtornos de enchentes sucessivas. Investimentos permanentes em infra-estrutura tem sido realizados para adequar a cidade aos seus desafios: urbanização, drenagem, arruamento, construção de bueiros, asfaltamento, passagens molhadas, dentre outras medidas emergenciais como a recuperação e manutenção permanente de estradas que ligam a sede aos distritos onde habitam 2/3 dos granjenses. É preciso que a população entenda que construções em áreas de risco devem ser evitadas, como é o caso das moradias localizadas na área situada às margens da CE-085. Na grande enchente de 2009, todos aqueles moradores receberam casas novas em local seguro. Entretanto, a maioria as vendeu para retornar ao local de origem, assumindo voluntariamente o risco de se porem novamente em situação de vulnerabilidade.



O início de 2019 já atribuiu ao Município de Granja o posto de Município mais chuvoso do Estado do Ceará. No dia 08 de janeiro, Granja teve uma chuva com índice pluviométrico de 100 mm, fato repetido no mês de fevereiro com índice superior a 108 mm. As chuvas têm ocasionado pontos de alagamento diversos, gerando preocupação e necessidade de alerta permanente nas próximas semanas, já que o inverno está apenas começando. Situada no Vale do Rio Coreaú, cortada por riachos e lagoas ocupados de forma inadequada por habitações em áreas de risco, Granja tem grandes desafios pela frente.



Nesse contexto, ciosa de sua responsabilidade para com a população Granjense, a Prefeitura vem informar que esse ano, excepcionalmente, não irá realizar o “Carnaval de todos”. Ao longo dos últimos seis anos o Carnaval de Granja se consolidou como um dos melhores e maiores do Estado do Ceará elogiado pela imprensa e pelo público gerando emprego e renda nesse período para grande parte da população, que anseia pela realização dessa festa. Porém, é preciso que se pondere que as circunstâncias atuais recomendam prudência e austeridade nos gastos públicos, para que se priorize a realização de ações preventivas que minimizam situações de riscos e vulnerabilidade da população em todo o município. Em julho, teremos nova oportunidade pra celebrar a alegria do nosso povo, por meio do Granchitão, o melhor festival de quadrilhas e chitão do Ceará!