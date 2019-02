Prefeitura de Aracati abre 90 vagas para concurso público com salários até R$ 2.676

A Prefeitura de Aracati está com inscrições abertas para concurso público com cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. São 90 vagas no total, de provimento efetivo e formação de cadastro de reserva. As inscrições vão até 17 de fevereiro, e os salários variam de R$ 954,00 a R$ 2.676,32.

As provas escritas vão ser realizadas no dia 24 de março, com duração de 3h, tendo início às 13h e término às 16h, observado o horário local do Estado do Ceará. A seleção será feita em Aracati e Fortaleza.

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição para o cargo de nível fundamental é de R$ 80,00; para os cargos de nível médio e técnico é de R$ 100,00; e R$ 130,00 para os cargos de nível superior. O valor pode ser pago em qualquer agência bancária, até o dia 18 de Fevereiro de 2019.

São 15 vagas para nível fundamental, 37 para nível médio, 16 para nível técnico e 22 para nível superior. Os cargos são de:

Nível fundamental

Cozinheiro Escolar

Nível médio

Agente de Educação Infantil

Cuidador Educacional

Entrevistador do Cadastro Único

Nível técnico

Técnico em Arquivo

Técnico em Agropecuária

Técnico em Agrimensura

Técnico em Desenho da Construção Civil (cadista)

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Saneamento

Técnico em Turismo

Nível superior

Analista de Sistemas

Analista de Fundos de Investimento

Analista de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas

Analista de Políticas Públicas

Arquivista

Auditor de Controle Interno

Engenheiro Ambiental

Engenheiro Eletricista

Jornalista

Médico Perito

Nutricionista

Do total de vagas, 5% são reservadas aos candidatos com deficiência, desde que a deficiência seja compatível com o exercício do cargo. Mais detalhes sobre o concurso podem ser acessados pelo edital.