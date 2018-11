Polícia investiga incêndio a carro de vereador em frente à Câmara de Tururu

A polícia investiga o incêndio a carro de um vereador do município de Tururu, ocorrido na manhã desta segunda-feira (26). O veículo estava estacionado em frente à Câmara Municipal quando foi visto em chamas. Há suspeitas de que o fogo tenha sido criminoso, segundo a polícia do município.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma guarnição esteve no local, mas ao chegar o fogo já havia sido controlado. Testemunhas relataram aos bombeiros que o vereador costumava estacionar o veículo em frente à Câmara com os vidros abertos.

O inspetor Lindomar Barreto informou que câmeras de segurança de uma residência próxima ao local captaram dois homens suspeitos em uma motocicleta Honda de cor verde próximos ao veículo. “A câmera mostra dois homens com capacete que param ao lado do veículo, dá pra ver o clarão e depois eles passam rapidamente”, relata o inspetor.

De acordo com o inspetor, os suspeitos ainda não foram identificados, e as investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia Municipal de Uruburetama.