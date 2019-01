Pais fazem fila em escola de Juazeiro do Norte para garantir matrícula

Filas e tumulto. Assim foi o primeiro dia de matrícula para alunos novatos da rede estadual, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Muitos pais tiveram que chegar horas antes da abertura dos portões com o objetivo de garantirem uma vaga para seus filhos. A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), no entanto, informou ao Sistema Verdes Mares, que "a fila na Escola Adauto Bezerra ocorreu apenas no início da manhã e a situação foi rapidamente normalizada".

A pasta garantiu que todos os alunos serão matriculados e que há vagas suficientes para atender à demanda no município. "A Seduc esclarece que não há necessidade de formação de filas. Caso o limite de vagas já tenha sido preenchido em determinada escola, o aluno será matriculado em outro estabelecimento de ensino da rede estadual mais próximo de sua residência".

Nas três principais da cidades do Cariri (Crato, Barbalha e Juazeiro do Norte), as matrículas para alunos novatos da rede estadual iniciaram nesta segunda-feira (14), conforme informou a Secretaria. A rede estadual de ensino conta com 11 escolas em Crato, 15 em Juazeiro do Norte e 5 em Barbalha.

O processo de matrícula é composto de três etapas. Começa com a confirmação dos alunos veteranos sobre a sua permanência na escola. Na segunda fase, ocorre tanto a transferência de alunos que desejam mudar de escola, como a acolhida de estudantes que vieram das redes municipais de ensino.

Neste momento ocorre a terceira etapa, que consiste na matrícula de novatos. Este público é composto por estudantes oriundos da rede particular ou que, por algum motivo, abandonaram o ano letivo antes de sua conclusão. Enquadram-se, ainda, neste perfil, alunos provenientes de outros estados da federação.