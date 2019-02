Operação 'De Olho no Tanque' investiga adulteração de combustíveis em postos do Ceará

Uma operação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), “De Olho no Tanque”, está investigando adulteração e manipulação de combustíveis vendidos nos postos de gasolina nas cidades de Apuiarés, General Sampaio e Pentecoste. Nove postos foram fiscalizados, sendo cinco em Pentecoste, três em Apuiarés e um em General Sampaio.

O trabalho é realizado em conjunto com o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) e a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz).

Em Apuiarés, bombas de combustível foram lacradas e, em Pentecoste, foi identificada a prática de sonegação de impostos. Também foi verificada a qualidade dos combustíveis nas três cidades.

Além de investigar possíveis adulterações, os agentes avaliaram a manipulação referente à diferença entre a quantidade vendida e o volume de gasolina, diesel e álcool adquirido pelos consumidores nos postos.