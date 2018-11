Ônibus pega fogo na descida de Guaramiranga; vídeo

Um ônibus pegou fogo e explodiu na CE-253, na descida da Serra de Baturité, entre Guaramiranga e Campos Sales, no início da noite deste domingo (25).

O motorista percebeu que a parte da frente estava pegando fogo e desceu junto com os passageiros. Houve uma explosão. O fogo chegou a tomar todo o veículo. Os passageiros conseguiram retirar as bagagens e não houve feridos.

Ônibus pega fogo na descida da serra de Guaramiranga na noite deste domingo (25) #diariodonordeste pic.twitter.com/vARV1YUB3P — Diário do Nordeste (@diarioonline) 25 de novembro de 2018

O trânsito ficou interrompido nos dois sentidos. Os passageiros eram turistas de Fortaleza. "As chamas podiam ser vistas bem de longe. Ninguém passou mal, mas foi um susto", disse um motorista que prefere não se indentificar. Ele filmou o incêndio e as imagens mostram labaredas fortes em meio à escuridão do lugar.