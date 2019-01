Ônibus escolar pega fogo, e motorista salva alunos de incêndio em Granja

Um ônibus escolar pegou fogo na noite desta segunda-feira (1º), quando fazia o transporte de estudantes do município de Granja, no interior do Estado. O ônibus transportava cerca de 38 alunos da Escola Agrícola de Granja e tinha como destino o Distrito de Parazinho.

Testemunhas contaram que o motorista do veículo agiu rápido e retirou os estudantes do veículo. Com isso, ninguém ficou ferido.

Após o fogo atingir o ônibus, ele solicitou um carro pipa para apagar o incêndio. Apesar da ação, o fogo consumiu rapidamente todo o veículo, que ficou destruído.

Um homem que recebeu a ligação de socorro do motorista relatou que ele desesperado e em busca de ajuda. "Pelo amor de Deus, pede pra mandar um carro-pipa aqui que o carro 'tá' pegando fogo", disse.

Segundo esse homem que ajudou o motorista, o automóvel estava sem manutenção. Essa pode ter sido a causa do fogo, segundo a testemunha.