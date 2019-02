Motorista perde o controle e caminhão 'voa' para dentro de comércio em Mulungu

Um caminhão desgovernado invadiu um comércio na localidade de Lameirão, no município de Mulungu, no Maciço de Baturité. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle numa descida na CE-065 e, com a velocidade, o veículo "voou" sobre o estabelecimento por volta das 15h desta quarta-feira (6).

De acordo com a Polícia Militar de Guaramiranga, duas pessoas estavam dentro do caminhão, mas sofreram apenas ferimentos leves.

O momento em que o veículo invade o comércio foi registrado por uma câmera de segurança. Três homens conversavam na entrada do local quando um deles percebe a chegada do caminhão. Todos conseguem correr a tempo. Nenhum deles se feriu gravemente.

O dono de uma churrascaria no município, conhecido como Piota, afirmou que esta é a segunda vez que acontece um acidente desse tipo na mesma região. "O outro foi há um ano, quase no mesmo comércio, mas em nenhuma das vezes houve óbito", disse.

Segundo ele, esses acidentes ocorrem porque, muitas vezes, os motoristas não conhecem a serra e acabam perdendo o controle quando descem a ladeira.