Motorista é linchado após invadir calçada e atropelar oito pessoas em Crateús

Um motorista foi linchado após invadir a calçada de uma padaria e atropelar oito pessoas em Crateús, no fim da tarde deste domingo (2). Um homem morreu e pelo menos três pessoas ficaram em estado grave, incluindo o condutor.

De acordo com a polícia militar do município, ainda não se sabe o que levou o motorista a perder o controle do carro. No momento do acidente, famílias estavam lanchando em mesas postas na calçada do estabelecimento. O veículo atingiu as pessoas e só parou ao colidir em uma parede, informou a polícia.

Após a colisão, o motorista foi agredido por populares e precisou ser transferido para atendimento hospitalar em Sobral. Um homem morreu no local. Outras duas pessoas foram transferidas em estado grave para Sobral. As outras vítimas tiveram lesões leves e foram atendidas em Crateús.