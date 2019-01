Moradores relatam incêndio em mata de Aurora que já dura três dias

Moradores relatam um incêndio de grandes proporções na localidade de Tipi de Cima, em Aurora, município do Cariri cearense. Segundo a população, o fogo começou na Paraíba, chegou à região no último sábado (28), tomou a área de mata fechada na serra, e ainda não foi apagado. Agricultores da região tentam conter as chamas que se aproximam das casas e dos pastos.

O Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte, destacamento que atende Aurora, disse, inicialmente, não ter recebido chamado para o incêndio. Após o contato da reportagem, uma viatura foi enviada ao local na tarde desta terça-feira (2).

“Esse incêndio começou muito antes, as conversas é de que foi desde quarta-feira. Aqui próximo à gente chegou no sábado. Foi o domingo todo, o fogo tava muito forte, e ontem também”, contou Vaneide de Souza, moradora da zona rural.

De acordo com Vaneide, o marido agricultor reuniu outros três moradores da região para tentar conter as chamas. “Ontem meu esposo passou a tarde até meia-noite carregando água numa bomba nas cotas pra apagar o fogo perto da roça dele, para não atingir o pasto. O incêndio desceu a serra e já chegou próximo às casas. Quando chegou próximo à roça, que a mata é mais fina, ele cortou e foi com uma bomba d’água nas costas”, relatou a mulher.

Segundo ela, o Corpo de Bombeiros teria passado pelo local nesta segunda-feira (1º), mas não chegou a parar próximo ao sítio dos agricultores.

Outra moradora do sítio, Aline José confirma que o fogo continua forte na região. Segundo a mulher, “praticamente todas as casas da região estão sendo atingidas pelas cinzas do incêndio”.

As moradores dizem que as chamas chegaram bem perto de casas e estão se alastrando para outros sítios da região: Riacho Seco, em Barro, e Franklandia, em Aurora