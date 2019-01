Moradores de Santana do Acaraú organizam caminhada pela paz

Moradores de Santana do Acaraú percorreram as principais ruas do município durante a tarde desta terça-feira (4) em uma caminhada, clamando por paz e justiça. A ação foi divulgada em redes sociais por familiares e amigos de César Augusto do Nascimento, que foi assassinado pelo prefeito da cidade, Marcelo Arcanjo, na última quarta-feira (29).

"Convidamos toda a população de Santana, porque é o que a gente tá precisando pro nosso município. É paz, justiça. A família ainda está consternada, abalada, e tudo o que a gente pede é justiça", diz Ariana, prima de César Augusto.

Segundo ela, a notícia de que o prefeito havia se entregado à Polícia representa um alívio, mas sabe que ainda há "muito para acontecer. "É apenas o primeiro passo. A gente não sabe se vai ficar assim, então só pedimos que a justiça seja feita", declara.

A caminhada seguiu até a Igreja Matriz de Santana do Acaraú.