Morador encontra 20 cães mortos enquanto fazia caminhada em Juazeiro do Norte

Um morador de Campo Alegre, em Juazeiro do Norte, encontrou restos mortais de cerca de 20 cachorros, e de pelo menos um gato, queimados, em um terreno baldio da região, nesta sexta-feira (19). Parte dos cães estava com coleiras.



Marcos Alan caminhava com a mãe e a sobrinha, nas proximidades do terreno, quando se deparou com os animais. Ele denunciou a situação pelas redes sociais.



“Não só me chocou, como também chocou minha mãe, que tem 76 anos e nunca tinha se deparado com uma cena como essa, de tanta crueldade”, lamenta.



A polícia ambiental do Cariri afirmou à reportagem que recebeu denúncia do caso, fez uma varredura na região, mas não encontrou o local. A reportagem da TV Verdes Mares esteve no local com o morador e também viu os animais mortos.



O morador acredita que o local foi usado como “desova”. “Até acredito, pela forma como eles foram encontrados espalhados, que tenham sido incendiados vivos. Foi o que me veio logo na cabeça, pela forma em que eles estão”, detalhou.