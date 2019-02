Morada Nova registra maior chuva desta segunda no Ceará; choveu 91,7 mm, diz Funceme

As chuvas voltaram com intensidade em todas regiões do Ceará, entre o domingo (17) e esta segunda-feira (18), segundo o monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Destaque para as regiões da Ibiapaba, Centro-Sul e Jaguaribe.

Morada Nova, no Vale do Jaguaribe, foi o município com o maior registro: 91,7 milímetros.

Ao todo, as precipitações ocorreram em pelo menos 107 municípios do Estado, segundo a Funceme.

Fortaleza e Região Metropolitana

Em Fortaleza, houve registro de precipitação, mas pequena. Houve chuva de 6,2 milímetros registrado no pluviômetro do Castelão. A maior média registrada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) ocorreu em Cascavel, com apenas 79,0 mm.



10 maiores chuvas por posto no dia:

(174 postos com chuva de 231 informados)

Morada Nova (Posto: Açude Cipoada) : 91.7 mm Icó (Posto: Cascudo) : 85.0 mm Cascavel (Posto: Cascavel) : 79.0 mm Cascavel (Posto: Guanaces) : 60.0 mm Viçosa Do Ceará (Posto: Vicosa Do Ceara) : 58.0 mm Barreira (Posto: Barreira) : 48.0 mm Iguatu (Posto: Iguatu) : 47.0 mm Uruoca (Posto: Campanario) : 41.0 mm Viçosa Do Ceará (Posto: Lambedouro) : 39.0 mm Pacajus (Posto: Itaipaba) : 36.0 mm

Previsão para os próximos dias

Previsão para segunda-feira (18):

Nebulosidade variável com eventos de chuva no centro-sul. Nas demais áreas, nebulosidade variável com chuvas isoladas.

Previsão para terça-feira (19):

Nebulosidade variável com chuvas isoladas no centro-sul. Nas demais áreas, há possibilidade de chuva.

Previsão para quarta-feira (20):