Monumentos em Sobral recebem luz verde em alusão à doação de órgãos

Monumentos e prédios em Sobral, na região Norte do Estado, foram iluminados nesta quinta-feira (27) em tom verde para chamar a atenção da população sobre a importância da doação de orgãos. O Teatro São João, o alto do Cristo e o nome da cidade que fica às margens do rio acaraú ficarão iluminados até o dia 30 de setembro. A ação faz parte do setembro verde.

Nesta quinta-feira (27) é comemorado o dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. O principal objetivo da data é conscientizar a população sobre a importância de ser um doador.