Milhões de abelhas morrem em Santana do Cariri

Milhões de abelhas aparecem mortas em Santana do Cariri, a 600 km de Fortaleza. O caso foi descoberto pelos apicultores no domingo (23).

No total, 14 apiários do distrito de Dom Leme foram afetados, o que gerou um prejuízo de R$ 300 mil. A apicultura é uma das principais fontes de renda das famílias que moram no distrito. Os apicultores perceberam as mortes da abelhas no domingo (23) e ainda não registraram Boletim de Ocorrência.

Suspeita

Os apicultores ainda não sabem o motivo da morte das abelhas. Eles suspeitam que a ração utilizada para melhorar a polinização tenha sido envenenada. O mel produzido em Santana do Cariri é vendido em algumas cidades do Ceará e exportado para países como Estados Unidos e Alemanha.