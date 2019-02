Manifestantes bloqueiam rodovia em protesto contra problemas em açude de Icó

Os moradores do distrito de Lima Campos, no município de Icó, realizam nesta manhã (12) um protesto para alertar sobre problemas estruturais do Açude Lima Campos.Os manifestantes bloquearam o trecho da CE-282 que liga a comunidade aos municípios de Iguatu e Orós. Segundo relatos de moradores, o açude apresenta rachaduras e buracos em partes da construção, além de matagal.

Outra reclamação é que o açude não entrou no Plano de Ações Estratégicas para Reabilitação de Barragens da União (Planerb), que contempla 31 reservatórios cearenses.

De acordo com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), a estimativa é de que são necessários cerca de R$ 17 milhões para recuperação do Açude Lima Campos.

Projeto Rio São Francisco

A barragem Lima Campos, no Ceará, faz parte de um conjunto de 23 estruturas priorizadas pelo Governo Federal porque devem receber as águas do Projeto de Integração do Rio São Francisco. Também integram a lista as seguintes estruturas: Epitácio Pessoa/Boqueirão (PB) e Castanhão (CE) – já concluídas –, Barra do Juá (PE), Banabuiú (CE) e Armando Ribeiro Gonçalves (RN), dentre outras.