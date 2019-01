Mais de 500 mil testes do pezinho foram realizados no Ceará após início de nova metodologia

Foto: Arquivo do Diário do Nordeste

Conhecido por ser um dos procedimentos mais importantes para a saúde de um recém-nascido, o teste do pezinho permite a identificação de doenças que, quanto mais cedo forem diagnosticadas, melhores são as chances de tratamento. De janeiro a setembro deste ano, o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) realizou 500.178 testes em aproximadamente 83.363 crianças, segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa).

Em 2017, o Lacen iniciou a descentralização do exame, que permite que, além da coleta, as unidades de saúde também cadastrem as amostras, fazendo com que o procedimento seja realizado mais rapidamente. A nova metodologia é conduzida através do sistema Vega Web Triagem, e permitiu que o prazo de entrega e acesso ao laudo diminuísse de dez para cinco dias.

O Laboratório vem realizando treinamento nas Coordenadorias Regionais de Saúde (CRES) do Estado para o uso do novo sistema, e, nesta semana, os profissionais das CRES de Brejo Santo, Crato e Juazeiro do Norte passarão pela capacitação.

De 2017 até o momento, foram capacitadas as regiões de saúde de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Baturité, Canindé, Itapipoca, Aracati, Quixadá, Russas, Limoeiro do Norte, Sobral, Acaraú, Tianguá, Tauá, Crateús, Camocim e Cascavel. Neste mês de outubro, os profissionais das Coordenadorias de Brejo Santo, Crato e Juazeiro do Norte estão em treinamento, faltando apenas Icó e Iguatu. Até o final deste ano, o Lacen terá capacitado as CRES de todas as regiões de saúde do Estado.