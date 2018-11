Mãe de bebê encontrado por padre em Barro se arrepende

A mãe do bebê deixado na porta da igreja do distrito de Iara, na zona rural do município de Barro, região do Cariri, na tarde de ontem (15), está arrependida e deseja a criança de volta. As informações foram divulgadas em entrevista para a rádio Boa Esperança, da cidade de Barro.

A criança, que tem de três a cinco dias de vida, foi encontrada pelo pároco da cidade, padre Valderi Tavares, que o batizou de Daniel, em referência à história bíblica de “Daniel na cova dos leões”.

A mãe de Daniel, que não terá seu nome divulgado, voltou para o município de Barro na manhã desta sexta-feira (16) em busca do padre Valderi e do seu filho. De acordo com ela, os motivos que a fizeram deixar o recém-nascido são graves e envolvem outras pessoas, “se fosse para o mal, eu não teria me arrependido”, declara.

A escolha do local foi para o bem do filho, confessa a mãe durante entrevista, ela desejava que Daniel fosse amparado logo, mas a partir do momento em que o deixou na igreja, a mulher se arrependeu e quis voltar para buscar o menino. “Assim que eu voltei para cidade, me arrependi amargamente”, declara após confessar não ter conseguido dormir durante essa noite.

A conselheira tutelar Maria da Conceição Marques explicou que antes do bebê voltar para os cuidados mãe, a maternidade terá que ser comprovada através da verificação de documentos e de testemunhas, para, dessa forma, garantir que a segurança de Daniel. Uma advogada foi contatado para auxiliar nos procedimentos legais.