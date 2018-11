Lavras da Mangabeira registra maior chuva desta sexta no Ceará; choveu 60 mm, diz Funceme

As chuvas voltaram com intensidade na região do Cariri, no Ceará, entre a quinta (29) e esta sexta-feira (30), segundo o monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Lavras da Mangabeira foi o município com o maior registro: 60,0 milímetros.

Ao todo, as precipitações ocorreram em pelo menos 10 municípios do Estado, segundo a Funceme.

Maiores chuvas:

Lavras da Mangabeira (60 mm)

(60 mm) Cariús (45,0 milímetros)

(45,0 milímetros) Várzea Alegre (41,2 milímetros)

(41,2 milímetros) Aurora (23,0 milímetros)

(23,0 milímetros) Milagres (15,1 milímetros)

(15,1 milímetros) Ipaumirim (9,8 milímetros).

De acordo com o metereologista da Funceme, Davi Ferran, a chuva acontece devido à existência de uma zona de convergência intertropical que está no Ceará.

"A chuva é devida há uma zona de convergência intertropical, que dependendo de onde ela está pode ter ou não a chuva. "Em alguns locais pode haver mais chuvas do que em outros. E a característica dessa chuva é que ele é intermitente, para e recomeça", disse.

A previsão da Funceme para este fim de semana é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva em todas as regiões.