Jorge & Mateus e Simone arrastam multidão para o Festival Expocrato

Duas das principais atrações do sertanejo, Jorge & Mateus e Simone, da dupla Simone & Simaria, atraíram uma multidão para a penúltima noite da Expocrato, neste sábado, 21. Fã clubes marcaram forte presença no evento, garantindo espaços privilegiados próximos ao palco para ver os ídolos.

A dupla Jorge & Mateus encantou a todos com suas letras românticas, repercutidas em todo o Brasil, e entoadas em coro pelo público presente na arena de shows do Parque Pedro Felício Cavalcanti, em Crato.

Logo em seguida, a cantora Simone entregou um espetáculo musical para quem curte a sofrência das “Coleguinhas” e o melhor do romantismo sertanejo contemporâneo em sucessos de carreira. Descontraída, Simone interagiu com o público, que respondeu à altura e não ficou parado em nenhum momento.

A noite ainda contou com toda a animação do cantor Wallas Arrais e do “imperador” Iohannes, nomes de destaque no mercado forrozeiro Brasil a fora.

Quem abriu o show foram os artistas regionais Wawa Pinho e Ana Nery, apresentando repertório que unia forró, sertanejo e adaptações dos sucessos do funk atual.

Neste domingo (22) acontece o encerramento do Expocrato

Luan Santana, Jonas Esticado e Gustavo Mioto apresentam-se no último dia do Expocrato 2018. O evento ainda terá o Dj Vintage Culture, o fenômeno Deivinho Novais, da música “Baby Alô”, e o forronejo de Raphael Alencar.

Ao todo, mais de 50 atrações musicais já passaram pelo palco, incluindo bandas, duplas sertanejas, DJs e cantores dos cenários local e nacional da música brasileira, em seus mais diversos estilos (sertanejo, forró regional e eletrônico, MPB, pop rock, reggae e música eletrônica), numa mistura de sons e ritmos.

Mais informações

Festival Expocrato 2018

Data: Encerramento hoje (22/07)

Local: Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante

Abertura dos portões: Às 19h

Realização: Multi Entretenimento, Social Music, Arte Produções e Mega Som

Vendas:

Loja Oficial Festival Expocrato: Rua Doutor Miguel Lima Verde 503 A, Crato. Cariri Garden Shopping Loja 54 – Juazeiro do Norte CE

Loja Social Tickets no Shopping RioMar Fortaleza