Uma jiboia, de 2 metros, foi encontrada por policiais militares na noite dessa sexta-feira (1º) em uma via pública de Sobral, Região Norte do Ceará. Os agentes estavam fazendo patrulhamento no bairro Terrenos Novos quando se depararam com a cobra.

O animal foi removido com segurança pelos policiais militares para um local não informado, mas seguro para o réptil, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE).