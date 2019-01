Jaguaruana tem a maior chuva das últimas 24h; confira as 10 cidades com maiores precipitações

O Ceará registrou chuva em 51 municípios entre as 7h da manhã do último sábado (19) e as 7h da manhã deste domingo (20). Neste período, Jaguaruana é o município com o maior volume de precipitação, com 137,4 mm registrados. Os dados são do boletim das 10h30 da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os números podem aumentar ao decorrer do dia.

O segundo maior registro foi em Jati, com 68mm, seguido de Maracanaú, com 61mm. Segundo a Funceme, a previsão para este domingo é de nebulosidade variável com eventos de chuva no Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité, na região Jaguaribana, na Ibiapaba e no Cariri. Nas demais áreas, há possibilidade de chuva isolada.

No último sábado (19), Fortaleza teve o maior registro de chuva do ano. Neste domingo, porém, a capital cearense não aparece no boletim da Funceme.

10 maiores chuvas por posto no dia:

Jaguaruana (Posto: Borges) : 137.4 mm

Jati (Posto: Sitio Macapa) : 68.0 mm

Maracanaú (Posto: Maracanau) : 61.0 mm

Limoeiro do Norte (Posto: Sitio Malhada) : 60.8 mm

Jati (Posto: Jati) : 58.0 mm

São Gonçalo Do Amarante (Posto: Santo Amaro) : 50.0 mm

Limoeiro do Norte (Posto: Limoeiro Do Norte) : 45.0 mm

Abaiara (Posto: Abaiara) : 41.0 mm

Eusébio (Posto: Eusebio) : 32.0 mm

Itaitinga (Posto: Itaitinga) : 30.0 mm