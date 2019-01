Jaguaribara tem maior chuva do Ceará entre sábado (26) e domingo (27)

Balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado na manhã deste domingo (27), apontou que entre o início de sábado (26) e este domingo, o município de Jaguaribara registrou os maiores números de chuva no Estado: foram 54,6 mm.

Ainda segundo a Funceme as precipitações aconteceram em pelo menos 24 municípios. A segunda maior chuva foi em Boa Viagem com 31,0 milímetros. Foram registradas precipitações nas cidades de Iracema (29,0 milímetros); Morada Nova (16,0 milímetros) e Crateús (15,0milímetros).



Redução das chuvas

Após um início de mês chuvoso, a redução das chuvas tem se dado, principalmente, pela atuação da Oscilação 30-60 dias, que se apresenta como um distúrbio atmosférico se deslocando de oeste para leste, na região tropical e em torno do globo, num período entre 30 e 60 dias. Esta oscilação tem uma fase convectiva (com chuvas), e outra de supressão de precipitação.

“Ele é um sistema intrasazonal que, mesmo durante a estação chuvosa, pode interferir de forma negativa, impedindo a formação de chuvas mais intensas”, explica o meteorologista da Funceme, Raul Fritz.



10 maiores chuvas por posto no dia:

(38 postos com chuva de 51 informados)

Jaguaribara (Posto: Jaguaribara) : 54.6 mm Boa Viagem (Posto: Boa Viagem) : 31.0 mm Iracema (Posto: Sao Jose Do Fama) : 30.0 mm Iracema (Posto: Ema) : 29.0 mm Iracema (Posto: Bastioes) : 27.0 mm Iracema (Posto: Canafistula) : 26.0 mm Iracema (Posto: Açude Figueiredo) : 17.0 mm Morada Nova (Posto: Açude Cipoada) : 16.0 mm Mucambo (Posto: Mucambo) : 16.0 mm Crateús (Posto: Aeroporto(crateus)) : 15.0 mm



Previsão para domingo (27):

Nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.

Previsão para segunda-feira (28):

Nebulosidade variável com possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, na região Jaguaribana e no Cariri. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado.

Previsão para terça-feira (29):