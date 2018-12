INMET divulga alerta de chuvas intensas e rajadas de vento no Ceará

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou um alerta de chuvas intensas (perigo potencial), podendo ser acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento em áreas isoladas do Sertão, Sul e Cariri, Centro Sul, Norte e Noroeste do Estado. As fortes precipitações começaram nesta terça-feira (4) e seguem até às 23h desta quinta-feira(6), segundo o Instituto.

Precipitações nas últimas 24 horas

Os municípios da região Norte e Serra da Ibiapaba registraram fortes chuvas nas últimas 24 horas, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As maiores precipitações foram registradas em Ubajara com 102 milímetros, Ibiapina, 96 milímetros e Tianguá, 86 milímetros.

Chuvas da Pré-Estação

Além da continuidade da ZCAS, a Funceme identifica, por meio da análise de imagem de satélite e previsão de modelos numéricos, a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) sobre o oceano Atlântico e próximo à costa leste do Nordeste. Assim com o Cavado de Altos Níveis (CAN) observado no último fim de semana, áreas de nebulosidade e, consequentemente, chuvas são proporcionadas na área da borda deste sistema. Ambos os sistemas são típicos da Pré-Estação, que vai até o fim de janeiro no Ceará.